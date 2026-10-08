Рубен Аморим: чувствую ответственность за то, чтобы вернуть «Милан» на вершину

Главный тренер итальянского «Милана» Рубен Аморим назвал свой клуб наиболее важным в Италии. 41-летний Аморим возглавил «Милан» в июне 2026 года, его предыдущим клубом был английский «Манчестер Юнайтед».

«Болею за «Милан» с детства. Это самый важный клуб Италии, чувствую ответственность за то, чтобы вернуть его на вершину», — приводит слова Аморима журналист Николо Скира в социальной сети Х со ссылкой на DAZN.

«Милан» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 11 очков за пять матчей. На первой строчке располагается «Рома», заработав 13 очков за аналогичное количество игр.