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Рубен Аморим: чувствую ответственность за то, чтобы вернуть «Милан» на вершину

Рубен Аморим: чувствую ответственность за то, чтобы вернуть «Милан» на вершину
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Главный тренер итальянского «Милана» Рубен Аморим назвал свой клуб наиболее важным в Италии. 41-летний Аморим возглавил «Милан» в июне 2026 года, его предыдущим клубом был английский «Манчестер Юнайтед».

«Болею за «Милан» с детства. Это самый важный клуб Италии, чувствую ответственность за то, чтобы вернуть его на вершину», — приводит слова Аморима журналист Николо Скира в социальной сети Х со ссылкой на DAZN.

«Милан» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 11 очков за пять матчей. На первой строчке располагается «Рома», заработав 13 очков за аналогичное количество игр.

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Новости. Футбол
  • 8 октября 2026
  • 14:46