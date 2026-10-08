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Защитник ЦСКА Данилов тренируется индивидуально после возвращения из сборной России

Защитник ЦСКА Данилов тренируется индивидуально после возвращения из сборной России
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов сообщил, что защитник армейцев Кирилл Данилов тренируется индивидуально после возвращения из расположения сборной России.

«Данилов не год играет с этим воспалением. Сроки немножко другие. Сегодня он не тренируется в общей группе, у него индивидуальная программа, однако есть положительная динамика. Надеюсь, в скором времени колено перестанет его беспокоить. Не удивило, что он ранее не вернулся в расположение клуба. Клуб и сборная общались между собой, присылали друг другу информацию, но получилось как получилось. Мне, по крайней мере, сборная не объяснила, почему не отпустила игрока. Наверное, они рассчитывали на то, что Кирилл сможет подойти к последней игре с Нигерией», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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