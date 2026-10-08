«Акрон» объявил о продлении контрактов с тремя игроками

Тольяттинский «Акрон» продлил контракты с защитниками Роберто Фернандесом и Вячеславом Бардыбахиным, а также полузащитником Алексой Джурасовичем. Об этом сообщил телеграм-канал клуба.

«Алекса присоединился к «Акрону» летом 2024 года перед дебютом команды в РПЛ. За клуб сербский полузащитник провёл 57 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Новый контракт рассчитан до 2030 года.

Боливийский защитник пришёл в «Акрон» в сентябре 2024 года на правах аренды из «Боливара», а летом 2025 года клуб выкупил его трансферные права. За «Акрон» Роберто провёл 62 матча, забил один гол и отдал семь голевых передач. Контракт продлён до 2030 года.

Вячеслав перешёл в «Акрон» летом 2024 года из «Енисея». Сезон-2025/2026 защитник провёл в аренде в «Роторе», после чего вернулся в Тольятти. За «Акрон» Бардыбахин сыграл 26 матчей и отдал одну голевую передачу. Новое соглашение рассчитано до 2031 года.

Желаем Алексе, Роберто и Вячеславу новых матчей, прогресса и больших побед в красно-чёрной форме!» — написано в сообщении клуба.