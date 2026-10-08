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Дмитрий Игдисамов рассказал о ходе восстановления травмированных игроков ЦСКА

Дмитрий Игдисамов рассказал о ходе восстановления травмированных игроков ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о ходе восстановления травмированных игроков армейской команды. По словам специалиста, футболисты восстанавливаются по графику.

«Травмированные футболисты восстанавливаются по своему графику. Не знаю, насколько получится раньше. Главное, чтобы не было рецидивов — не форсируем восстановление. Будем надеяться, что они нам смогут помочь раньше тех сроков, которые были обозначены», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет с московской «Родиной» на домашней арене.

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