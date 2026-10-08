Тренер ЦСКА Игдисамов рассчитывает на Кругового, Кисляка и Облякова в матче с «Родиной»

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что рассчитывает на вернувшихся из сборной России футболистов в ближайшем матче. В рамках 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги армейцы встретятся с московской «Родино». Игра пройдёт 11 октября.

«Круговой, Кисляк и Обляков в хорошем расположении духа. Однако понятно, что они получили максимальную нагрузку в матче с Нигерией. В сегодняшней тренировке они не принимают участие — у них своя отдельная программа. Надеюсь, что к игре с «Родиной» подойдут в хорошем состоянии», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.