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Тренер ЦСКА Игдисамов рассчитывает на Кругового, Кисляка и Облякова в матче с «Родиной»

Тренер ЦСКА Игдисамов рассчитывает на Кругового, Кисляка и Облякова в матче с «Родиной»
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Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что рассчитывает на вернувшихся из сборной России футболистов в ближайшем матче. В рамках 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги армейцы встретятся с московской «Родино». Игра пройдёт 11 октября.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Круговой, Кисляк и Обляков в хорошем расположении духа. Однако понятно, что они получили максимальную нагрузку в матче с Нигерией. В сегодняшней тренировке они не принимают участие — у них своя отдельная программа. Надеюсь, что к игре с «Родиной» подойдут в хорошем состоянии», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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