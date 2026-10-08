Бубнов рассказал, у кого из лидеров РПЛ есть наибольшие шансы потерять очки в 10-м туре

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, кто из команд-лидеров Альфа-Банк РПЛ рискует потерять очки в ближайшем туре. По мнению Бубнова, такой командой является «Зенит», который сыграет с «Краснодаром».

— Кто из лидеров потеряет очки? У кого больше шансов потерять очки, Александр Викторович?

— Считаю, если все за и против взять, то всё-таки «Краснодар» должен на своём поле «Зенит» обыграть.

— Должен? Обыграть?

— Если не обыграют, то не станут чемпионами, на мой взгляд. Решающая игра? Да. Сейчас. Плюс у них будет ещё решающая игра со «Спартаком». Перед зимней паузой. Если они («Краснодар» с «Зенитом». — Прим. «Чемпионата».) сыграют вничью, то у нас будет вполне реально после этого тура четыре лидера. Ну, это супер для чемпионата, для интриги, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».