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Бубнов рассказал, у кого из лидеров РПЛ есть наибольшие шансы потерять очки в 10-м туре

Бубнов рассказал, у кого из лидеров РПЛ есть наибольшие шансы потерять очки в 10-м туре
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, кто из команд-лидеров Альфа-Банк РПЛ рискует потерять очки в ближайшем туре. По мнению Бубнова, такой командой является «Зенит», который сыграет с «Краснодаром».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Кто из лидеров потеряет очки? У кого больше шансов потерять очки, Александр Викторович?
— Считаю, если все за и против взять, то всё-таки «Краснодар» должен на своём поле «Зенит» обыграть.

— Должен? Обыграть?
— Если не обыграют, то не станут чемпионами, на мой взгляд. Решающая игра? Да. Сейчас. Плюс у них будет ещё решающая игра со «Спартаком». Перед зимней паузой. Если они («Краснодар» с «Зенитом». — Прим. «Чемпионата».) сыграют вничью, то у нас будет вполне реально после этого тура четыре лидера. Ну, это супер для чемпионата, для интриги, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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