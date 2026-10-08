Нариман Акавов: некоторые нюансы работы академии «Аякса» можно привнести в «Локомотив»

Новый спортивный директор московского «Локомотива» Нариман Акавов ответил, может ли он привнести в клуб что-то из работы академии нидерландского «Аякса».

— Вы стажировались в «Аяксе». Собираетесь привнести что-то из работы их академии в «Локомотив»?

— Сходства есть в работе всех академий высокого уровня. Безусловно, нюансы присутствуют не только в работе «Аякса», но и в мадридском «Атлетико» и других клубах. Некоторые из них можно привнести в работу академии «Локомотива». Но нужно учитывать, что в каждой стране есть своя специфика: ментальная составляющая игроков, их модельные характеристики. Есть различия. Нужно учитывать эти факторы, мы совместно с коллегами из академии «Локомотива» будем обсуждать эти вопросы, — сказал Акавов в беседе с «Чемпионата» Владимиром Четвериком.