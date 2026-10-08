Агент Доннаруммы ответил, повлияет ли на Джанлуиджи дело «Манчестер Сити»
Футбольный агент Энцо Райола, являющийся представителем итальянского голкипера «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннаруммы, ответил на вопрос, повлияет ли на позицию вратаря обвинения «горожан» в нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги. Доннарумма присоединился к «Ман Сити» летом 2025-го из «ПСЖ».
«Изменит ли хаос в «Манчестер Сити» что-либо? Нет, ничего не изменится для нас или для Джиджо. Новости появляются сами по себе. Клуб говорил с Джиджо, все спокойны. Сейчас впереди важные матчи с «Ливерпулем» и «ПСЖ», а потом спортивное правосудие сделает своё дело. Но Джиджо получил заверения от «Манчестер Сити», — приводит слова Райолы Topskills Sports UK в социальной сети X.
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