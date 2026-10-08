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Агент Доннаруммы ответил, повлияет ли на Джанлуиджи дело «Манчестер Сити»

Агент Доннаруммы ответил, повлияет ли на Джанлуиджи дело «Манчестер Сити»
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Футбольный агент Энцо Райола, являющийся представителем итальянского голкипера «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннаруммы, ответил на вопрос, повлияет ли на позицию вратаря обвинения «горожан» в нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги. Доннарумма присоединился к «Ман Сити» летом 2025-го из «ПСЖ».

«Изменит ли хаос в «Манчестер Сити» что-либо? Нет, ничего не изменится для нас или для Джиджо. Новости появляются сами по себе. Клуб говорил с Джиджо, все спокойны. Сейчас впереди важные матчи с «Ливерпулем» и «ПСЖ», а потом спортивное правосудие сделает своё дело. Но Джиджо получил заверения от «Манчестер Сити», — приводит слова Райолы Topskills Sports UK в социальной сети X.

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