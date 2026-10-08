«Общаться мы перестали». Фотограф «Зенита» Евдокимов — о конфликте с Денисовым

Фотограф петербургского «Зенита» Вячеслав Евдокимов рассказал о поведении экс-футболиста сине-бело-голубых Игоря Денисова.

«В 2005-2006 годах мы были на сборах. Приехали на тренировочный матч. Я свой кофр с аппаратурой положил под лавку для игроков. Прихожу через 15 минут поменять объектив — сумки нет, Игорь сидит на ней. А она ведь не настолько жёсткая, чтоб на ней можно было сидеть. Один объективчик мне Денисов испортил. Я ему всё высказал и потом купил новый объектив. Общаться мы перестали. Но я из этого не сделал никакой трагедии — продолжил так же его фотографировать. Работа прежде всего. Потом мы как-то пересеклись, руки пожали. Денисов очень резкий был, неуравновешенный порой. Но поёт он хорошо. Я до того инцидента на сборах свадьбу его снимал. Замечательный праздник, там все наши звёздные игроки были», — сказал Евдокимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.