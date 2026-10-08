Конституционный суд рассмотрел вопрос об алиментах по делу Матвея Сафонова

Конституционный суд (КС) России рассмотрел вопрос взыскания алиментов с вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова в твёрдой денежной сумме с учётом потребностей дочери. Изначально Московский суд обязал Сафонова платить дочери четверть заработка. Сторона Сафонова просила установить размер алиментов в твёрдой (фиксированной) денежной сумме — 300 тыс. рублей ежемесячно. По мнению юристов Матвея, алименты в размере 25% от заработка приводят к обогащению его бывшей супруги и несоизмеримы с потребностями ребёнка.

Несмотря на запрос Матвея, суды всех инстанций отказали футболисту. Получение вторым родителем сверхдоходов и уплата алиментов, значительно превышающих потребности ребенка, не являются основанием для определения их размера в твёрдой денежной сумме.

Полпред президента РФ в КС Дмитрий Мезенцев на заседании заявил, что оспариваемая Сафоновым норма не противоречит Конституции РФ, так как факт значительного размера алиментов сам по себе не свидетельствует, что их взыскание существенно нарушает интересы плательщика.

«В случае, когда плательщик алиментов считает, что их размер «избыточен», что ведёт к ограничению его имущественных прав, у него есть возможность доказать свою правоту в суде. При этом равенство родительских прав подразумевает получение плательщиком алиментов информации о расходовании средств другим родителем, в том числе и через суд, что призвано исключить здесь возможные злоупотребления», — цитирует Мезенцева ТАСС.

Полпред Совета Федерации в КС Андрей Клишас также дал заявил, что нет оснований отменять взыскание алиментов в размере 25% от дохода Сафонова.

«Давайте посмотрим 83-ю статью СК. Если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку или иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов в твёрдой денежной сумме. Тот факт, что нарушаются интересы одной из сторон, должно быть доказано в суду общей юрисдикции. Это достаточно очевидно. Всё, что касается размера суммы, которого реально необходимо ребенку, всё это предстоит установить в суде общей юрисдикции», — сказал Клишас.