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Фотограф «Зенита» Евдокимов: русофобы были в Европе и 10, и 20 лет назад

Фотограф «Зенита» Евдокимов: русофобы были в Европе и 10, и 20 лет назад
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Фотограф петербургского «Зенита» Вячеслав Евдокимов высказался о работе на международных турнирах. Он заявил, что в Европе регулярно встречал русофобов, которые ущемляли представителей России.

— Отрабатывать еврокубки гораздо сложнее, чем наши турниры?
— Не сказал бы. Но там были русофобы и 10, и 20 лет назад. Мне несколько раз в лицо говорили: «Ты из России? Вот тебе худшее место для съёмки». На одном стадионе вообще не хватило места, и меня стали выгонять. Иногда не пропускали в нужные мне зоны. Такие поганые вещи много раз случались, — сказал Евдокимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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