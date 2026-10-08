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Линекер высказался о Роналду, упомянув прощание Месси со сборной Аргентины

Линекер высказался о Роналду, упомянув прощание Месси со сборной Аргентины
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Бывший капитан сборной Англии Гари Линекер высказался о ситуации вокруг нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Ранее 41-летний футболист покинул расположение национальной команды из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушом.

«Это немного грустно, потому что он был так великолепен. В конечном итоге, через пять или 10 лет никто не будет помнить об этом. Будем помнить только, каким великим он был. Однако если посмотреть на прощание Месси [со сборной Аргентины], оно было таким красивым. Думаю, Криштиану заслуживает того же», — приводит слова Линекера Sky Sports News в социальной сети X.

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