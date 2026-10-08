Игрок ЦСКА Попович сравнил уровень футбола в РПЛ и в молодёжной сборной Сербии

Полузащитник московского ЦСКА Матия Попович сравнил уровень футбола в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге и в молодёжной сборной Сербии.

«В РПЛ гораздо более интенсивный футбол и больше борьбы. В чемпионате России уровень выше чем в молодёжной сборной Сербии. Больше всего не хватает опыта. Это всё приходит с тренировками. Надо пользоваться своими возможностями и показывать свой уровень», — передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Попович провёл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России.