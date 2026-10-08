Матия Попович: должен доказывать, что заслуживаю место в стартовом составе ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матия Попович оценил результаты армейской команды и заявил о намерении бороться за место в основном составе.

«У команды отличный результат, идём на втором месте в РПЛ [по набранным очкам]. Однако не надо на этом зацикливаться. Надо думать об игре с «Родиной» и идти от матча к матчу. Должен тренироваться и доказывать тренеру, что заслуживаю место в стартовом составе», — передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После девяти туров первое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московский «Спартак», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Динамо» и ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. На пятом месте располагается «Зенит».