Игрок ЦСКА Попович: очень грустно, что Месси ушёл из сборной Аргентины

Футболист ЦСКА Матия Попович высказался о завершении карьеры легендарного нападающего Лионеля Месси в сборной Аргентины. В составе южноамериканской команды 39-летний Месси выиграл чемпионат мира в 2022 году.

«Не хотел бы кого-то выделять — Месси или Роналду. Мне очень грустно, что Лионель ушёл из сборной Аргентины. Когда только начинал заниматься футболом, следил за его матчами и восхищался им. Не хочу загадывать, как будет выглядеть сборная Аргентины без Месси. Думаю, в будущем может появиться игрок его уровня или уровня Марадоны», — передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.