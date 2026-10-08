15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник ЦСКА Попович: Роналду — великий, выступал на одном уровне с Месси

Полузащитник ЦСКА Попович: Роналду — великий, выступал на одном уровне с Месси
Комментарии

Полузащитник ПФК ЦСКА Матия Попович прокомментировал конфликт между главным тренером национальной команды Португалии Жорже Жезушем и нападающим Криштиану Роналду.

«Кто я такой, чтобы судить о конфликте Роналду со сборной Португалии? Криштиану — великий игрок. За последние 20 лет он выступал на одном уровне с Месси», — передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, Роналду покинул расположение сборной Португалии 30 сентября. Разногласия между игроком и Жезушем возникли после матча Лиги наций с Норвегией (2:1), в котором Криштиану впервые за 18 лет полностью провёл официальный матч сборной на скамейке запасных.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Попович: очень грустно, что Месси ушёл из сборной Аргентины
Комментарии