Полузащитник ЦСКА Попович: Роналду — великий, выступал на одном уровне с Месси

Полузащитник ПФК ЦСКА Матия Попович прокомментировал конфликт между главным тренером национальной команды Португалии Жорже Жезушем и нападающим Криштиану Роналду.

«Кто я такой, чтобы судить о конфликте Роналду со сборной Португалии? Криштиану — великий игрок. За последние 20 лет он выступал на одном уровне с Месси», — передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, Роналду покинул расположение сборной Португалии 30 сентября. Разногласия между игроком и Жезушем возникли после матча Лиги наций с Норвегией (2:1), в котором Криштиану впервые за 18 лет полностью провёл официальный матч сборной на скамейке запасных.