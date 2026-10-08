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Экс-полузащитник «Арсенала» Уилшир назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо играл

Экс-полузащитник «Арсенала» Уилшир назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо играл
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Бывший игрок «Арсенала» Джек Уилшир, ныне тренирующий «Лутон Таун», назвал самого лучшего футболиста, с которым когда-либо выступал за одну команду. Так, выбор Уилшира пал на Уэйна Руни. Джек играл с Руни за сборную Англии.

— Лучший игрок, с которым вы когда-либо играли?
— Уэйн Руни, — приводит слова Уилшира The Touchline в социальной сети X.

Руни — воспитанник системы «Эвертона». Наибольшую популярность Уэйну принесли выступления за «Манчестер Юнайтед». В составе манкунианцев нападающий выиграл 16 трофеев, включая Лигу чемпионов УЕФА, пять чемпионских титулов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

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