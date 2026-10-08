В «Родине» поблагодарили РФС после назначения Джонатана Альбы на пост тренера

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин высказался о назначении Джонатана Альбы на пост главного тренера команды. Он поблагодарил Российский футбольный союз (РФС) за разрешение для испанского тренера на совмещение должностей в клубе и сборной России.

«Отдельно хочется выразить благодарность Российскому футбольному союзу и лично Максиму Львовичу Митрофанову за оперативное согласование возможности совмещать работу в нашем клубе и сборной России», — цитирует Погонина пресс-служба московского клуба в своём телеграм-канале.

«Родина» занимает 15-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за девять матчей.