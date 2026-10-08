15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

The Touchline: в раздевалке «Реала» сохраняется огромное напряжение, атмосфера — ледяная

The Touchline: в раздевалке «Реала» сохраняется огромное напряжение, атмосфера — ледяная
Комментарии

В раздевалке мадридского «Реала» сохраняется напряжение, атмосфера описывается как ледяная, сообщает The Touchline в социальной сети X. По данным источника, некоторые игроки не ладят друг с другом. Отмечается, что главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью не смог решить эту проблему, которая существовала ещё при Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа.

По состоянию на сегодняшний день мадридский «Реал» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Лидирует в чемпионате каталонская «Барселона», которая опережает «сливочных» на шесть очков.

В следующем матче внутреннего первенства «Реал» сыграет с «Вильярреалом».

Материалы по теме
«Ливерпуль» сойдётся с «Реалом» в битве за Олисе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android