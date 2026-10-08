The Touchline: в раздевалке «Реала» сохраняется огромное напряжение, атмосфера — ледяная

В раздевалке мадридского «Реала» сохраняется напряжение, атмосфера описывается как ледяная, сообщает The Touchline в социальной сети X. По данным источника, некоторые игроки не ладят друг с другом. Отмечается, что главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью не смог решить эту проблему, которая существовала ещё при Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа.

По состоянию на сегодняшний день мадридский «Реал» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Лидирует в чемпионате каталонская «Барселона», которая опережает «сливочных» на шесть очков.

В следующем матче внутреннего первенства «Реал» сыграет с «Вильярреалом».