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Определены комментаторы на матч 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

Определены комментаторы на матч 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»
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Комментаторы Роман Трушечкин и Михаил Меламед будут работать на матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Об этом сообщил Александр Тащин в телеграм-канале.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится в субботу, 10 октября. Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда набрала 18 очков за девять матчей. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 21 очко за аналогичное количество игр. «Зенит» является действующим чемпионом страны.

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