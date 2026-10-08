Определены комментаторы на матч 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

Комментаторы Роман Трушечкин и Михаил Меламед будут работать на матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Об этом сообщил Александр Тащин в телеграм-канале.

Встреча состоится в субботу, 10 октября. Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда набрала 18 очков за девять матчей. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 21 очко за аналогичное количество игр. «Зенит» является действующим чемпионом страны.