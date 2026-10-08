Объявлен рейтинг команд РПЛ по количеству подборов

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» составил и опубликовал рейтинг команд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по количеству подборов за девять туров. Лидером этого рейтинга является калининградская «Балтика», на счету которой 635 подборов.

Рейтинг клубов РПЛ по подборам за девять туров:

Фото: РУСТАТ

Интересно, что за аналогичный период прошлого сезона лидером по подборам было махачкалинское «Динамо» (650). В позапрошлом сезоне после девяти туров по подборам лидировал «Оренбург» (566).

После девяти туров первое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московский «Спартак», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Динамо» и ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. На пятом месте располагается «Зенит».