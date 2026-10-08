Андрей Аршавин назвал самого великого игрока в истории футбола

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что считает форварда «Интер Майами» Лионеля Месси самым великим игроком в истории футбола. Ранее Месси завершил карьеру в сборной Аргентины, с которой выигрывал чемпионат мира в 2022 году.

«Для меня это самый великий игрок в истории футбола. Как футболист он поцелован богом. Невозможно научить играть так, как он. Ни один тренер не сможет так научить. Месси это дано свыше, и он этот дар реализовал. Когда я играл в «Арсенале», перед матчами с «Барселоной» мы понимали, что шансов у нас немного. Месси просто очень быстро всё делает, мяч не отлипает от его ноги. Перед ЧМ‑2026 многие думали, что поезд Месси ушёл. А он один протащил свой поезд весь турнир», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».