«Он ославил себя навечно». Бубнов — об объявившем о завершении карьеры Дзюбе

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о бывшем нападающем «Акрона», «Спартака», «Ростова» и «Зенита» Артёме Дзюбе, который ранее сообщил, что завершил профессиональную карьеру футболиста. Дзюбе 38 лет.

«Шума столько, сколько вокруг Месси. Ну хватит. Надо комедию эту заканчивать. Отыграл? Молодец, иди. «Самый лучший футболист в российском футболе»… Да нет, я с этим не согласен. Никакой он не самый лучший. Да, забил много, но он не самый лучший. Я тебе больше скажу, когда он закончит играть, о нём вообще вспоминать особо не будут. А если будут вспоминать, то вот этот случай с его видео. Он себя, как говорится, ославил навечно», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».