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Кисляк назвал испанский клуб, за который всегда мечтал играть

Кисляк назвал испанский клуб, за который всегда мечтал играть
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк заявил, что хотел бы выступать в чемпионате Испании за «Барселону». В текущем сезоне Кисляк провёл за армейцев 11 матчей.

— Говоришь по‑испански?
— Немного. Моей девушке надо было изучать испанский в университете. И я стал его тоже учить. Даётся мне. Большая часть мира говорит на испанском, как и на английском.

— Если говорить о возможном переходе в испанский чемпионат, то о каких командах стоит говорить?
— Надо отталкиваться от реальности. Если предложения будут, то тогда уже думать. Пока я игрок ЦСКА. Неправильно будет говорить о других командах. Но я всегда мечтал играть в «Барселоне», хотел бы там оказаться, — сказал Кисляк в эфире «Матч ТВ».

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