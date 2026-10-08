«Пусть не ставит ботокс. Он похож на яблоко». Морган передал ответ Роналду Джордану

Британский журналист Пирс Морган раскрыл содержание переписки с нападающим Криштиану Роналду, которому он показал фрагмент, где бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан критикует 41-летнего форварда за ситуацию в сборной Португалии.

«Скажу этому блондину, чтобы он перестал ставить ботокс. Он похож на яблоко», — передал Морган слова Роналду.

Напомним, Роналду покинул расположение сборной Португалии 30 сентября после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. СМИ сообщали, что конфликт произошёл после матча Лиги наций с Норвегией (2:1), в котором Роналду впервые за 18 лет полностью провёл официальный матч сборной на скамейке запасных. Сообщалось, что Жезуш обещал выпустить португальца на поле, но не сделал этого.

В Португалии демонтировали баннеры в поддержку Роналду: