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Тельо: Ямаль не являлся бы игроком основы «Барсы» в 2012-м. Там были Месси, Неймар, Вилья

Тельо: Ямаль не являлся бы игроком основы «Барсы» в 2012-м. Там были Месси, Неймар, Вилья
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Бывший футболист «Барселоны» Кристиан Тельо высказал мнение, что 19-летний нападающий Ламин Ямаль с трудом получил бы место в основном составе сине-гранатовых в 2012 году.

«Ему было бы нелегко пробиться в первую команду. Было бы очень сложно добиться места в составе. Тогда в команде играли Месси, Неймар, Вилья, Педро, Алексис [Санчес] и другие», — приводит слова Тельо Sport.es.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 220 млн.

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