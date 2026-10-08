«Понадобится везение, чтобы дожить до вердикта». Моуринью — о нарушениях «Ман Сити» в АПЛ

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о ситуации с нарушением «Манчестер Сити» финансовых правил английской Премьер‑лиги.

«Я бы предпочёл немного посмеяться над этим. Думаю, мы придём к финалу, но, поскольку мне уже за 60, мне понадобится везение, чтобы дожить до окончательного вердикта. Потому что сначала будет вынесен приговор, а через год будет подана апелляция», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

«Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения касаются предоставления недостоверной финансовой информации, выплат игрокам и тренерам, а также несоблюдения требований финансового контроля.