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«Понадобится везение, чтобы дожить до вердикта». Моуринью — о нарушениях «Ман Сити» в АПЛ

«Понадобится везение, чтобы дожить до вердикта». Моуринью — о нарушениях «Ман Сити» в АПЛ
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о ситуации с нарушением «Манчестер Сити» финансовых правил английской Премьер‑лиги.

«Я бы предпочёл немного посмеяться над этим. Думаю, мы придём к финалу, но, поскольку мне уже за 60, мне понадобится везение, чтобы дожить до окончательного вердикта. Потому что сначала будет вынесен приговор, а через год будет подана апелляция», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

«Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения касаются предоставления недостоверной финансовой информации, выплат игрокам и тренерам, а также несоблюдения требований финансового контроля.

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