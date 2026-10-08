Ни один игрок сборной Португалии не отреагировал на пост Роналду о конфликте с тренером

Игроки сборной Португалии никак не отреагировали на пост нападающего Криштиану Роналду о конфликте с тренером Жорже Жезушем. По данным издания A Bola, ни один футболист сборной не поставил лайк под публикацией Роналду и не оставил под ней комментариев. В посте форвард объяснил, почему возник конфликт с главным тренером команды.

Суть разногласий — в решении тренера не выпускать 41‑летнего нападающего на матч Лиги наций с Норвегией 27 сентября. Роналду заявил, что Жезуш нарушил данные ему обещания: на пресс‑конференции тренер озвучил позицию, не согласованную с футболистом.

Публикация Роналду вызвала большой отклик у болельщиков. В одной из соцсетей пост собрал более 18 млн лайков и свыше 62 тысяч комментариев, в другой — 1,5 млн реакций и те же 62 тысячи комментариев.