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«Наши — это кошмар». Бубнов — о матчах сборной России с Ираном, Намибией и Нигерией

«Наши — это кошмар». Бубнов — о матчах сборной России с Ираном, Намибией и Нигерией
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о товарищеских матчах сборной России с Ираном (2:0), Намибией (6:0) и Нигерией (3:3).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 3
Нигерия
0:1 Ихеаначо – 10'     1:1 Садулаев – 30'     2:1 Кисляк – 45+2'     3:1 Миранчук – 54'     3:2 Эдокполор – 78'     3:3 Адамс – 90+4'    

— Наши — это кошмар.

— Но с Ираном хорошая была игра?
— Аккуратнее с Ираном. Карпин говорил, что самый сильный соперник, потому что участник чемпионата мира. Во-первых, на чемпионате мира худшая команда была Узбекистан. Эти [сборная Ирана] три игры вничью сыграли. Сейчас они приезжают к узбекам, узбеки их в пух и прах разбивают 3:1. И так их, видимо, навозили, что они сюда приехали мёртвые. Они никакие.

— А Нигерия, например?
— Я даже не стал расшифровывать второй тайм. Я только первый тайм расшифровал. Они столько технико-тактических действий набрали, но 26% брака с командой, которая стояла. Что больше всего возмутило… Два центральных защитника делают больше передач вперёд, чем вся группа атаки. Как?

А Намибия приехала, там люди в футбол играть не умеют. Они приехали учиться, за мастер-классом, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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