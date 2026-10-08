«Наши — это кошмар». Бубнов — о матчах сборной России с Ираном, Намибией и Нигерией

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о товарищеских матчах сборной России с Ираном (2:0), Намибией (6:0) и Нигерией (3:3).

— Наши — это кошмар.

— Но с Ираном хорошая была игра?

— Аккуратнее с Ираном. Карпин говорил, что самый сильный соперник, потому что участник чемпионата мира. Во-первых, на чемпионате мира худшая команда была Узбекистан. Эти [сборная Ирана] три игры вничью сыграли. Сейчас они приезжают к узбекам, узбеки их в пух и прах разбивают 3:1. И так их, видимо, навозили, что они сюда приехали мёртвые. Они никакие.

— А Нигерия, например?

— Я даже не стал расшифровывать второй тайм. Я только первый тайм расшифровал. Они столько технико-тактических действий набрали, но 26% брака с командой, которая стояла. Что больше всего возмутило… Два центральных защитника делают больше передач вперёд, чем вся группа атаки. Как?

А Намибия приехала, там люди в футбол играть не умеют. Они приехали учиться, за мастер-классом, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».