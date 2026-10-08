Сёмин: матчи с Ираном, Намибией и Нигерией показали, что у сборной России есть потенциал

Российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал недавние товарищеские матчи сборной России с Ираном (2:0), Намибией (6:0) и Нигерией (3:3).

«Было видно хорошее отношение к товарищеским матчам, безусловно, всех игроков сборной России. Была хорошая подготовка к этим играм, великолепная организация матчей в городах и полные трибуны. Нужно отметить, что мы впервые увидели состав сборной, близкий к основному. Наверное, ещё какая-то корректировка будет. Но эти матчи показали, что потенциал у сборной есть. Важно определиться с основной группой футболистов, которые будут играть.

Ещё есть время, к тому же был большой просмотр, много игроков прошли через национальную команду. Когда-то это должно концентрироваться на том, что играют сильнейшие. В этих трёх матчах это было похоже. Результат и противостояние со стороны Нигерии были значительно сильнее, чем в предыдущих играх. Был хороший первый тайм, но и ошибки присутствовали, естественно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.