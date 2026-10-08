Экс-владелец «Кристал Пэлас» ответил Роналду, призвавшему его перестать колоть ботокс

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан ответил нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду, призвавшему его перестать колоть ботокс, поскольку он похож на яблоко. Напомним, это сообщение для Джордана от Роналду передал британский журналист Пирс Морган.

«У тебя нет никакого авторитета, Пирс. Пожалуйста, не делайте этого, у вас нет причин сообщать нам новости о Роналду. Никто больше не хочет слушать ваши льстивые, предвзятые, однобокие заискивания перед Роналду, потому что вы считаете его своим другом.

Слова Роналду? Какая чушь. Я бы тоже хотел делать ботокс. Мне кажется, он очень хорошо смотрится», — приводит слова Джордана talkSPORT.

В Португалии демонтировали баннеры в поддержку Роналду: