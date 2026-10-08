«В 16-17 лет меня отвергали на просмотрах». Нино — о футбольном пути

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Нино рассказал о трудностях, с которыми сталкивался в начале своей футбольной карьеры.

«В 16-17 лет меня отвергали на просмотрах. Денег не было совсем, бутсы были рваные, родители отдавали последнее. Я запирался в комнате, рыдал и молился: «Господи, если это не моё, просто дай мне знак, я пойду работать на стройку или в магазин». Мы с мамой молились ночами. Вера — единственное, что меня тогда спасло от того, чтобы опустить руки», — обсудили Мело и Нино в выпуске на YouTube-канале Felipe Melo TV.

Нино выступает за санкт-петербургский «Зенит» с ноября 2024 года.