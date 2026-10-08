Сёмин: Роналду — очень самолюбивый человек и требует особого отношения к себе в сборной

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о конфликте Криштиану Роналду с наставником сборной Португалии Жорже Жезушем.

«Эмоции были, есть и будут. Тем более Роналду — эмоциональный человек. Думаю, всё потихоньку станет помягче и Роналду сыграет прощальный матч, может, ещё выйдет в национальной команде. Но всегда путь к завершению карьеры приблизительно такой. Криштиану — очень самолюбивый человек и требует особого отношения к себе. Но он этого заслуживает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Суть разногласий — в решении тренера не выпускать 41‑летнего нападающего на матч Лиги наций с Норвегией 27 сентября. Роналду заявил, что Жезуш нарушил данные ему обещания: на пресс‑конференции тренер озвучил позицию, не согласованную с футболистом.