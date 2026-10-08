ФИФА отреагировала на конец карьеры Месси в сборной, упомянув его историческое достижение
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Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на завершение карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины. 39-летний форвард провёл прощальный матч за национальную команду 7 октября. «Альбиселесте» победила Бенин со счётом 3:0. Месси отметился голом и двумя результативными передачами.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48' 2:0 Пас – 61' 3:0 Месси – 71'
«Первый игрок, вышедший на поле в трёх финалах чемпионата мира. Поздравляем Лионеля Месси с невероятной международной карьерой!» — написано в сообщении ФИФА на странице в социальной сети X.
Месси играл в финале мировых первенств 2014, 2022 и 2026 годов. В 2022 году аргентинская национальная команда стала чемпионом мира.
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Месси едет на прощальный матч в сборной Аргентины:
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