ФИФА отреагировала на конец карьеры Месси в сборной, упомянув его историческое достижение

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на завершение карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины. 39-летний форвард провёл прощальный матч за национальную команду 7 октября. «Альбиселесте» победила Бенин со счётом 3:0. Месси отметился голом и двумя результативными передачами.

«Первый игрок, вышедший на поле в трёх финалах чемпионата мира. Поздравляем Лионеля Месси с невероятной международной карьерой!» — написано в сообщении ФИФА на странице в социальной сети X.

Месси играл в финале мировых первенств 2014, 2022 и 2026 годов. В 2022 году аргентинская национальная команда стала чемпионом мира.

Месси едет на прощальный матч в сборной Аргентины: