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ФИФА отреагировала на конец карьеры Месси в сборной, упомянув его историческое достижение

ФИФА отреагировала на конец карьеры Месси в сборной, упомянув его историческое достижение
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Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на завершение карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины. 39-летний форвард провёл прощальный матч за национальную команду 7 октября. «Альбиселесте» победила Бенин со счётом 3:0. Месси отметился голом и двумя результативными передачами.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

«Первый игрок, вышедший на поле в трёх финалах чемпионата мира. Поздравляем Лионеля Месси с невероятной международной карьерой!» — написано в сообщении ФИФА на странице в социальной сети X.

Месси играл в финале мировых первенств 2014, 2022 и 2026 годов. В 2022 году аргентинская национальная команда стала чемпионом мира.

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