Кисляк оценил переход Батракова в «Галатасарай»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк оценил переход хавбека Алексея Батракова из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай». В августе российский футболист перешёл в стамбульский клуб за € 25 млн. В составе «Галатасарая» Батраков провёл пять матчей и отдал одну голевую передачу.

— Талантливые футболисты из России сейчас рассматриваются только в Турции?

— В Англии точно не рассматриваются, но другие чемпионаты, надеюсь, не закрыты.

— Турецкий топ‑клуб — шаг наверх?

— Команда играет в Лиге чемпионов — это большой плюс. Люди в Турции живут футболом. Для Лёши переход в «Галатасарай» — шаг наверх, — сказал Кисляк в эфире «Матч ТВ».