Моуринью — о судействе: не думаю, что проблема во мне. Мне не везёт

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о судействе на протяжении своей карьеры.

«Судьи? Я не думаю, что проблема во мне. Проблема в том, что мне не везёт, когда я прихожу в тот или иной клуб. Я пережил важный период Негрейры здесь, в «Реале». Никто об этом не знал, но мы это пережили. Это случилось. Я ушёл, теперь все знают об этом деле. А затем в Турции был большой скандал. Я часто оказываюсь в подобных ситуациях», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

После семи туров в Ла Лиге «Реал» набрал 15 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует «Барселона», у которой 21 очко.