Джаку оштрафовали с испытательным сроком за подделку сертификата о вакцинации

Капитан «Сандерленда» и полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака сообщил, что прокуратура Люцерна оштрафовала его на общую сумму 150 тыс. швейцарских франков условно за использование поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19.

Наказание состоит из 50 дневных штрафов по 3000 франков каждый. Выплата не будет приведена в исполнение при условии, что 34-летний футболист не совершит новых правонарушений в течение двухлетнего испытательного срока.

«Несколько недель назад я открыто заявил, что готов понести ответственность за своё решение. Я держу своё слово. После того как я дал полные показания, прокуратура вынесла вердикт.

Я был осуждён в порядке упрощённого производства за получение поддельного сертификата к условному штрафу в размере 50 суточных ставок по 3000 франков каждая с испытательным сроком в два года. Это значит, что приговор не будет приведён в исполнение, если я не совершу никаких правонарушений за этот период. Судебные издержки я уже оплатил.

Я принимаю данное решение и несу полную ответственность за свои действия. Спасибо за многочисленные слова поддержки в последние недели. Они очень много значат для меня», — написал Джака на своей странице в социальных сетях.