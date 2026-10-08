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Александер Чеферин намерен вновь баллотироваться на пост президента УЕФА — BBC

Александер Чеферин намерен вновь баллотироваться на пост президента УЕФА — BBC
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин намерен снова баллотироваться на этот пост, сообщает BBC.

О своём решении функционер сообщил делегатам организации во время встречи в Берлине. Ранее, в прошлом месяце, на Ассамблее Ассоциации европейских клубов в Копенгагене президент «ПСЖ» Нассер Аль‑Хелаифи публично поддержал Чеферина и призвал его выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

Чеферину 58 лет, он руководит УЕФА с 2016 года, а до этого возглавлял Футбольный союз Словении. Если его вновь изберут, он вступит в должность уже в четвёртый раз и продолжит руководить европейским футболом.

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