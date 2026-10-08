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«Буду скучать по тому, как забивал тебе кучу голов». Месси оставил шутливое послание Муссо

«Буду скучать по тому, как забивал тебе кучу голов». Месси оставил шутливое послание Муссо
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оставил забавную памятную надпись вратарю национальной команды Хуану Муссо на футболке после своего прощального матча за «альбиселесте». Информацию опубликовало El Chiringuito TV.

«Хуану с большой любовью от Лео. Мне будет не хватать того, как я забивал тебе кучу голов и видел, как ты злишься», — подписал Лео на игровой футболке.

Подобная подколка связана с тренировочными буднями в сборной. Муссо долгое время являлся сменщиком основного голкипера Эмилиано Мартинеса, поэтому во время двусторонних матчей регулярно оказывался в противоположной от Месси команде, а также чаще других отражал удары звёздного форварда при отработке штрафных.

Напомним, товарищеская встреча с Бенином стала для 39-летнего Месси прощальной в футболке сборной Аргентины, за которую он выступал на протяжении 21 года.

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