«Буду скучать по тому, как забивал тебе кучу голов». Месси оставил шутливое послание Муссо

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оставил забавную памятную надпись вратарю национальной команды Хуану Муссо на футболке после своего прощального матча за «альбиселесте». Информацию опубликовало El Chiringuito TV.

«Хуану с большой любовью от Лео. Мне будет не хватать того, как я забивал тебе кучу голов и видел, как ты злишься», — подписал Лео на игровой футболке.

Подобная подколка связана с тренировочными буднями в сборной. Муссо долгое время являлся сменщиком основного голкипера Эмилиано Мартинеса, поэтому во время двусторонних матчей регулярно оказывался в противоположной от Месси команде, а также чаще других отражал удары звёздного форварда при отработке штрафных.

Напомним, товарищеская встреча с Бенином стала для 39-летнего Месси прощальной в футболке сборной Аргентины, за которую он выступал на протяжении 21 года.