Эндрик готов уйти в аренду в «Милан» зимой при согласии «Реала» — La Gazzetta dello Sport

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик рассматривает вариант продолжения сезона в аренде в «Милане» при условии, что руководство испанского клуба одобрит такую сделку. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 20‑летний бразильский футболист стремится перейти в итальянскую команду, чтобы регулярно выходить на поле. Переговоры о возможном трансфере Эндрика в «Милан» уже велись в августе, но тогда переход не состоялся: сделку заблокировал новый главный тренер «Реала» Жозе Моуринью.

Эндрик защищает цвета мадридского клуба с июля 2024 года, его контракт действует до июня 2030 года.

В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за французский «Лион»: в 19 матчах чемпионата он отметился восемью голами и семью результативными передачами.