Тони Кроос составил топ-5 вратарей всех времён, указав Нойера на первом месте
Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос составил топ-5 вратарей всех времён. На первое место футболист поставил бывшего партнёра по национальной команде и «Баварии» Мануэля Нойера.
Топ-5 голкиперов всех времён по версии Тони Крооса:
- Мануэль Нойер (Германия).
- Джанлуиджи Буффон (Италия).
- Тибо Куртуа (Бельгия).
- Петр Чех (Чехия).
- Икер Касильяс (Испания).
40-летний Нойер с 2011 года выступает в составе «Баварии». За этот период вратарь принял участие в 603 матчах во всех турнирах, в 272 из которых отыграл «на ноль». В сборной Германии Нойер провёл 128 матчей, в 50 из которых оставил ворота в неприкосновенности.
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