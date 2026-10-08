Тони Кроос составил топ-5 вратарей всех времён, указав Нойера на первом месте

Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос составил топ-5 вратарей всех времён. На первое место футболист поставил бывшего партнёра по национальной команде и «Баварии» Мануэля Нойера.

Топ-5 голкиперов всех времён по версии Тони Крооса:

Мануэль Нойер (Германия). Джанлуиджи Буффон (Италия). Тибо Куртуа (Бельгия). Петр Чех (Чехия). Икер Касильяс (Испания).

40-летний Нойер с 2011 года выступает в составе «Баварии». За этот период вратарь принял участие в 603 матчах во всех турнирах, в 272 из которых отыграл «на ноль». В сборной Германии Нойер провёл 128 матчей, в 50 из которых оставил ворота в неприкосновенности.

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Топ-5 легенд футбола: