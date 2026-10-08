«Невозможно было смотреть». Бубнов — о товарищеских матчах «Зенита» в международную паузу

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о товарищеских матчах «Зенита» с «Шанхай Шэньхуа» (0:0, 4:3 пен.) и БАТЭ (1:0) во время паузы на матчи сборных.

«Я смотрел матч с «Шанхай Шэньхуа». Вот они полетели. Зачем? Ну, наверное, у них там какая-то коммерция. Я посмотрел… Ну, страшный матч был, бездарный. Они там пешком ходили, ещё этот дождь. Ну, невозможно эту игру было смотреть. И перелёт был страшно тяжёлый.

БАТЭ сейчас на 14-м месте идёт там у себя. Они их 1:0 еле-еле обыграли. В этом смысле «Краснодар» лучше к игре готов (в 10-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».