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«Невозможно было смотреть». Бубнов — о товарищеских матчах «Зенита» в международную паузу

«Невозможно было смотреть». Бубнов — о товарищеских матчах «Зенита» в международную паузу
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о товарищеских матчах «Зенита» с «Шанхай Шэньхуа» (0:0, 4:3 пен.) и БАТЭ (1:0) во время паузы на матчи сборных.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
0 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 октября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 Шаталов – 77'    
Удаления: нет / Нескоромный – 73'

«Я смотрел матч с «Шанхай Шэньхуа». Вот они полетели. Зачем? Ну, наверное, у них там какая-то коммерция. Я посмотрел… Ну, страшный матч был, бездарный. Они там пешком ходили, ещё этот дождь. Ну, невозможно эту игру было смотреть. И перелёт был страшно тяжёлый.

БАТЭ сейчас на 14-м месте идёт там у себя. Они их 1:0 еле-еле обыграли. В этом смысле «Краснодар» лучше к игре готов (в 10-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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