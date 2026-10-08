«Реал» намерен подписать топ-защитника и заранее закрыть сделку по хавбеку — Романо

«Реал» Мадрид нацелен подписать топового защитника в следующем сезоне. Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство «Королевского клуба» определило ключевые позиции для усиления состава. «Сливочные» нацелены на приобретение топового защитника, а также намерены заблаговременно оформить трансфер полузащитника, чтобы избежать повторения ситуации с хавбеком «Манчестер Сити» Родри, переход которого мадридцам так и не удалось осуществить.

Напомним, Родри долгое время фигурировал в шорт-листе «Реала» в качестве приоритетного кандидата на роль ключевого опорного полузащитника, однако перешёл в «Барселону».