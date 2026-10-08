Юрий Сёмин: в эту паузу «Локомотив» может убрать все ошибки и психологические моменты

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, как перерыв на матчи сборных может отразиться на игре и психологическом состоянии команды Михаила Галактионова.

«Конечно, есть простая ситуация: когда ты выигрываешь, всё идёт по инерции, пауза не нужна. А когда проигрываешь, она, конечно, нужна. В эту паузу есть возможность убрать все ошибки и психологические моменты. Здесь тренерская рука — самое важное, что есть. Эта пауза может пойти на пользу «Локомотиву», а может, и нет. Всё зависит от команды, от клуба, от руководителей, даже от человека, который занимает небольшую должность. Потому что атмосфера тоже влияет на игроков. А в целом всё зависит от клуба и в главной степени от тренера», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.