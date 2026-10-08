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«С ним нельзя обращаться как с обычным человеком». Президент Мадейры — о Роналду

«С ним нельзя обращаться как с обычным человеком». Президент Мадейры — о Роналду
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Мигель Альбукерке, президент регионального правительства Мадейры — родного острова нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду — считает, что к 41-летнему форварду нужно относиться с особым уважением с учётом его заслуг перед страной.

«В этой стране в определённой мере любят культивировать некоторую зависть и обиду по отношению к тем, кто добился успеха. У нас никогда не будет человека такого масштаба, как у него. Он служил стране, продвигал её, и, следовательно, на текущий момент с ним нельзя обращаться как с обычным человеком.

Кто-то сказал, что у гениев есть некоторая эксцентричность, и мы должны понимать гениев. Обычные люди — это обычные люди. Но он не совсем обычный. Роналду — лучший футболист всех времён. Это человек, который всегда относился к стране с уважением, служил стране, оказал большие услуги и совершил большие дела для Португалии, для продвижения Португалии, для продвижения португальского футбола. Поэтому к нему нужно относиться с уважением и почтением», — приводит слова Альбукерке Record.

Напомним, Роналду покинул расположение сборной Португалии 30 сентября после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. СМИ сообщали, что конфликт произошёл после матча Лиги наций с Норвегией (2:1), в котором Роналду впервые за 18 лет полностью провёл официальный матч сборной на скамейке запасных. Сообщалось, что Жезуш обещал выпустить португальца на поле, но не сделал этого.

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