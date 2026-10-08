Россия и ещё 54 страны убедили Чеферина пойти на новый срок на посту главы УЕФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин согласился выдвинуть свою кандидатуру на заключительный срок во главе организации после единогласной просьбы всех 55 национальных ассоциаций Европы, в число которых входит и Российский футбольный союз (РФС). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в социальных сетях.

«Я хочу поблагодарить национальные ассоциации за доверие. За последние годы мы столкнулись с невероятными вызовами и преодолели их как единая команда. Впереди ещё много важной работы, поэтому я принял их просьбу.

Моя цель остаётся прежней: сохранять единство европейского футбола, делать нашу игру сильнее и подготовить УЕФА к приходу нового поколения. Я также глубоко благодарен своей семье — это решение далось им нелегко, и я не смог бы пойти на этот шаг без их понимания и поддержки», — заявил Чеферин.

Напомним, словенский функционер занимает пост главы европейского футбола с сентября 2016 года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года, однако РФС сохраняет полноправное членство в организации и принимает участие во всех конгрессах и голосованиях.