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Россия и ещё 54 страны убедили Чеферина пойти на новый срок на посту главы УЕФА

Россия и ещё 54 страны убедили Чеферина пойти на новый срок на посту главы УЕФА
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин согласился выдвинуть свою кандидатуру на заключительный срок во главе организации после единогласной просьбы всех 55 национальных ассоциаций Европы, в число которых входит и Российский футбольный союз (РФС). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в социальных сетях.

«Я хочу поблагодарить национальные ассоциации за доверие. За последние годы мы столкнулись с невероятными вызовами и преодолели их как единая команда. Впереди ещё много важной работы, поэтому я принял их просьбу.
Моя цель остаётся прежней: сохранять единство европейского футбола, делать нашу игру сильнее и подготовить УЕФА к приходу нового поколения. Я также глубоко благодарен своей семье — это решение далось им нелегко, и я не смог бы пойти на этот шаг без их понимания и поддержки», — заявил Чеферин.

Напомним, словенский функционер занимает пост главы европейского футбола с сентября 2016 года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года, однако РФС сохраняет полноправное членство в организации и принимает участие во всех конгрессах и голосованиях.

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