«Сыт тобой по горло!» Моуринью — о просьбе Анчелотти посетить базу «Реала»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью рассказал, как отреагировал на просьбу наставника сборной Бразилии Карло Анчелотти посетить базу «сливочных», чтобы пообщаться с игроками национальной команды.

«Карло — замечательный человек. Когда Карло Анчелотти хотел приехать проверить бразильских игроков, он попросил у меня разрешения приехать в Вальдебебас… Он хотел поговорить с Винисиусом, хотел узнать, как дела у Родриго, как продвигается его развитие, как продвигается восстановление Милитао. Эндрик тоже был травмирован в то время. Я сказал: «Карло, ты с ума сошёл? Я сыт тобой по горло!» Потому что каждый день я иду по коридору: фотографии Карло здесь, фотографии Карло там. Я сыт по горло!» — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год, а также с 2021 по 2025 год.