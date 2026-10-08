Кисляк рассказал о влиянии Игдисамова на его становление

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал о влиянии тренера Дмитрия Игдисамова на своё становление как футболиста. Игдисамов работал с ним с 14 до 17 лет. В мае специалист стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после ухода Фабио Челестини, а в начале июня был утверждён в должности на постоянной основе.

— Игдисамов воспитал Кисляка?

— 100%. Я был у него с 14 до 17 лет. Он очень многое в меня вложил. Ещё есть тренеры, которые помогали мне на взрослом уровне, но он довёл меня до этого уровня. Я научился у него расположению своего корпуса. Я окунался в какие‑то детали.

— Что поменялось внутри команды со сменой тренера?

— Мы все попали в тяжёлую ситуацию по весне. И нужна была какая‑то перемена. Мы оказались в психологической яме. Мы‑то готовились бороться за высокие места, но пошли поражения. С Игдисамовым всё поменялось, сменилась обстановка. На сборах уже он начал добавлять своё.

— Как восприняли уход Челестини?

— Так должно было быть, скорее всего. Когда ты в такой яме, на тренерский штаб это тоже влияет.

Сейчас тяжело говорить о таблице. Надо и уместно говорить ближе к концу чемпионата. Сейчас, наверное, хорошо, но могли больше, — сказал Кисляк в эфире «Матч ТВ».