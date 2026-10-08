«Ливерпуль» может побороться с «МЮ» за защитника «Борнмута» ценой в € 70 млн — TEAMtalk

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к левому защитнику «Борнмута» Адриену Трюфферу. Клубы могут побороться за 24-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «вишни» намерены вести «жёсткие» переговоры по Трюфферу и потребуют за его трансфер сумму в районе £ 60 млн (€ 70 млн). Существует вероятность, что «Борнмут» может заблокировать потенциальный переход французского защитника в середине сезона.

В нынешнем сезоне Трюффер принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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