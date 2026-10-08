15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» может побороться с «МЮ» за защитника «Борнмута» ценой в € 70 млн — TEAMtalk

«Ливерпуль» может побороться с «МЮ» за защитника «Борнмута» ценой в € 70 млн — TEAMtalk
Комментарии

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к левому защитнику «Борнмута» Адриену Трюфферу. Клубы могут побороться за 24-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «вишни» намерены вести «жёсткие» переговоры по Трюфферу и потребуют за его трансфер сумму в районе £ 60 млн (€ 70 млн). Существует вероятность, что «Борнмут» может заблокировать потенциальный переход французского защитника в середине сезона.

В нынешнем сезоне Трюффер принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Мбаппе готов перейти в «Ливерпуль» летом 2027 года — Франсуа Гальярдо

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android