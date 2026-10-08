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Родриго останется в «Реале», Моуринью рассчитывает на него во второй части сезона — Романо

Родриго останется в «Реале», Моуринью рассчитывает на него во второй части сезона — Романо
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Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго продолжит выступать за «Королевский клуб» и не покинет команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, футболист близок к возвращению в строй и в настоящий момент находится на финальной стадии восстановления после полученного повреждения.

Руководство «сливочных» приняло решение не рассматривать предложения по трансферу бразильца в январе. Отмечается, что главный тренер мадридцев Жозе Моуринью рассчитывает на вингера во второй половине текущего сезона.

Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи о возможном уходе Родриго на фоне высокой конкуренции в атакующей линии «сливочных» и интереса со стороны клубов английской Премьер-лиги.

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